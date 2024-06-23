С января из Калининградской области в Китай отправили более 200 тыс. тонн масла

С января из Калининградской области в Китай отправили более 200 тыс. тонн масла
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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С начала года из Калининградской области на экспорт отправили более 200 тыс. тонн масла в Китайскую народную республику. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Ведомство отметило, что с января по 19 июня его сотрудники проконтролировали около 240 тыс. тонн и 0,2 тыс. кубометров подкарантинной продукции, предназначенной для поставки за границу России.

«В КНР направлено порядка 204 тысяч тонн соевого, рапсового и подсолнечного масла, 29 тонн рапсового шрота, около 10 тысяч тонн продовольственного овса, почти 25 тысяч тонн торфяного субстрата, а также свыше 190 кубических метров пиломатериалов», — сообщает надзорный орган.

По фитосанитарным соображениям Китая управление Россельхознадзора досмотрела экспортные партии и убедилось, что продукция соответствует ввозным требованиям КНР.

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