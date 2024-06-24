Облвласти: на калининградскую морскую грузовую линию выведут еще одно судно

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На морскую грузовую линию между портами Ленинградской и Калининградской областей в ближайшее время выйдет еще одно судно для перевозки автотехники и авторефрижераторов. Об этом сообщила замминистра инфраструктуры Калининградской области Татьяна Филимонова на заседании региональной торгово-промышленной палаты, пишет «Интерфакс»..

«В настоящее время основной поток грузов и товаров в регион идет морским путем. Правительство области продолжает заниматься вопросом увеличения количества судов, работающих на линии между портами Калининградской и Ленинградской областей. Это касается и судов типа rо-rо, которые могут перевозить накатную технику. Мы встречались с представителями группы компаний „Атлант“, которые планируют в течение ближайших 2-3 недель поставить на линию судно класса rо-rо», — рассказала Филимонова.

Судно способно перевозить более 80 единиц автотехники, кроме того, на борту будет возможность подключить к электропитанию это же количество авторефрижераторов.При этом ГК «Атлант» также заявляет о планах до конца текущего года привлечь на Калининградскую линию еще два аналогичных судна, отметила Филимонова.

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