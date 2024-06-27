Калининградстат рассказал о наиболее подорожавших в мае 2024 года услугах

Калининградстат проанализировал динамику цен и тарифов на услуги в мае 2024 года. Результат мониторинга представлен на сайте ведомства.

На первой строчке рейтинга наиболее подорожавших услуг — проживание в доме отдыха или пансионате, выросшее в цене по сравнению с апрелем на 25,99%, до 2 994,06 руб./день. На второй позиции — поездки в Турцию, подорожавшие на 21,76%, до 77 935,28 за тур. Третье место занимает лечение в санатории, стоимость которого увеличилась на 20,54%, до 3 675,54 руб./день. На четвёртом — проживание в хостеле (+ 19,47%, 1 081,61 руб./сутки). Замыкает топ-5 пребывание пациента в круглосуточном стационаре, данная услуга прибавила в цене 15,35% и обойдется в 3 070,09 за койко-день.

В то же время в мае по сравнению с апрелем наиболее значительно снизились цены на проживание в студенческом общежитии (- 15,82%, 609,89 руб./месяц). На второй позиции поездки в Египет (- 15,13%, 70 255 руб. за тур). Проживание в гостинице 4-5* снизилось в цене на 5,15%, до 6 762,88 руб./сутки. Проезд в такси подешевел на 3,06%, до 45,54 руб. /км, полис КАСКО — на 1,86%, до 43 733,07 руб.