Опрос: россиянам для «нормальной» жизни нужно по 70 тыс. в месяц на каждого

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Россиянам в среднем нужно 70 тыс рублей. на каждого члена семьи, чтобы жить «нормально», показал опрос НИУ ВШЭ. Как пишет РБК, с прошлого лета эта сумма выросла на 11%.

Опережающий рост притязаний на «нормальный» доход может быть обусловлен различными обстоятельствами, отмечают авторы исследования. «Однако в случае с малообеспеченным населением такой рост, видимо, отражает ускоренную „инфляцию для бедных“ летом—осенью 2023 года: рост стоимости базовой потребительской корзины», — отмечает издание.

По словам опрошенных РБК экспертов, под «нормальной» жизнью обычно понимаются ощущение собственного материального благополучия и возможность поддерживать желаемые стандарты потребления.

Всего на данный момент проведено три волны исследования: в июне—июле 2023 года (выборка — 6 тыс. человек), в сентябре—ноябре 2023 года (6079 человек) и в декабре 2023 года — феврале 2024 года (выборка 6809 человек). Летом 2023 года в ходе аналогичного исследования респонденты называли сумму 63,6 тысячи рублей. Таким образом, рост составил 11% и превысил официальный уровень инфляции (7,42%).

По данным Росстата, в 2023 году среднедушевые денежные доходы населения в целом по России составили 53 139 руб., а по оценке за первый квартал этого года — 51 839 руб.

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