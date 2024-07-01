В Калининградской области выставили на продажу мясной комбинат за 235 млн руб.

Мясной комбинат в Советске выставили на продажу за 235 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте «Федресурс».

Согласно объявлению, на аукционе планируют продать административный корпус, здание конторы, мясо-жировой корпус, птицеперерабатывающий цех, холодильник, трансформаторную подстанцию и нежилое помещение. Помимо этого, у торгам прикладываются два земельных участка площадью 18,5 и 3,8 тыс. квадратных метров и 273 единицы оборудования. Комплекс мясокомбината «Советский» расположен на улице Театральной, 7.

Отмечается также, что предприятие имеет несколько незарегистрированных самовольных построек. На покупателя возложат обязанности «несения расходов на приведение объекта в соответствии с установленными требованиями, а также риск несения расходов на его снос». Начальная цена лота составляет 234,8 млн рублей, шаг аукциона — 5%. Имущество продают из-за процедуры банкротства предприятия.