Госдума утвердила закон о туристическом налоге, который заменит курортный сбор

С января 2025 года в России начнет действовать туристический налог, который фактически заменит собой курортный сбор. Соответствующий закон приняла в среду, 10 июля, в окончательном чтении Госдума, пишет «Коммерсант».

Новый налог составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, ставка будет постепенно прибавлять по одному процентному пункту в год до 2029 года, а позже — не выше 5%. Устанавливать и определять размер туристического налога муниципалитеты будут самостоятельно, а собранные средства поступят в региональный бюджет. При этом взимать налог будут не с туриста, как это происходит при курортном сборе, а с отеля за каждый занятый номер. Налог не будет взиматься с некоторых категорий граждан, в том числе с участников СВО.