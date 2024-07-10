Госдума утвердила закон о туристическом налоге, который заменит курортный сбор

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С января 2025 года в России начнет действовать туристический налог, который фактически заменит собой курортный сбор. Соответствующий закон приняла в среду, 10 июля, в окончательном чтении Госдума, пишет «Коммерсант».

Новый налог составит 1% от стоимости проживания в гостиницах, ставка будет постепенно прибавлять по одному процентному пункту в год до 2029 года, а позже — не выше 5%. Устанавливать и определять размер туристического налога муниципалитеты будут самостоятельно, а собранные средства поступят в региональный бюджет. При этом взимать налог будут не с туриста, как это происходит при курортном сборе, а с отеля за каждый занятый номер. Налог не будет взиматься с некоторых категорий граждан, в том числе с участников СВО.

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