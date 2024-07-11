Роспотребнадзор предложил вернуть контрольные закупки и отбор проб в магазинах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья выдвинули предложение возобновить контрольные закупки и отбор проб в магазинах для проверки качества продукции. Также Роспотребнадзор предлагает наказывать предпринимателей за непрозрачное ведение бизнеса, сообщает «Российская газета».

Законопроект об ужесточении ответственности бизнеса за нелегальное производство подготовлен в связи с увеличением массовых отравлений. Согласно новому законопроекту, «за неподанное уведомление о начале производственной деятельности в течение трех месяцев предприниматель будет привлекаться к ответственности вне зависимости от того, когда обнаружится подобное нарушение». Помимо этого, глава Роспотребнадзора Анна Попова предлагает повысить суммы штрафов.

Также предлагается вернуть контрольную закупку и отбор проб с полок магазинов. «Если обнаружатся отклонения от нормативов, несоответствие сопровождающим документам — тогда инициируется полномасштабная проверка», — пояснила Попова. На данный момент действует мораторий на проведение плановых проверок, в том числе, и для предприятий, производящих пищевую продукцию.

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