Путин подписал закон о прогрессивной шкале налога на доходы физлиц

Путин подписал закон о прогрессивной шкале налога на доходы физлиц
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Налоги

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Об этом сообщил “Коммерсантъ” в пятницу, 12 июля.

Согласно документу, прогрессивное налогообложение начинается с годового дохода от 2,4 млн рублей, или 200 тыс. рублей в месяц. Для тех, чей месячный доход ниже указанной планки, НДФЛ останется на уровне 13%. Всего указ подразумевает четыре уровня прогрессивного налогообложения. Граждане с годовым доходом от 2,4 млн и до 5 млн рублей будут отдавать государству 15%. Для доходов от 5 до 20 млн рублей предусмотрен налог в 18%, 20-50 млн рублей - 20%, свыше 50 млн рублей в год - 22%. 

Законом также изменяется налог на прибыль организаций. Его поднимают с 20% до 25%. НДС остаётся в прежнем объёме. “Коммерсантъ” отмечает, что нововведения не коснутся выплат участникам СВО. Закон не затронет надбавки для работающих в условиях Крайнего Севера и других мест с особыми климатическими или экологическими условиями.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter