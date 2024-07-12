Путин подписал закон о прогрессивной шкале налога на доходы физлиц

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Об этом сообщил “Коммерсантъ” в пятницу, 12 июля.

Согласно документу, прогрессивное налогообложение начинается с годового дохода от 2,4 млн рублей, или 200 тыс. рублей в месяц. Для тех, чей месячный доход ниже указанной планки, НДФЛ останется на уровне 13%. Всего указ подразумевает четыре уровня прогрессивного налогообложения. Граждане с годовым доходом от 2,4 млн и до 5 млн рублей будут отдавать государству 15%. Для доходов от 5 до 20 млн рублей предусмотрен налог в 18%, 20-50 млн рублей - 20%, свыше 50 млн рублей в год - 22%.

Законом также изменяется налог на прибыль организаций. Его поднимают с 20% до 25%. НДС остаётся в прежнем объёме. “Коммерсантъ” отмечает, что нововведения не коснутся выплат участникам СВО. Закон не затронет надбавки для работающих в условиях Крайнего Севера и других мест с особыми климатическими или экологическими условиями.