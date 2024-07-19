Годовая инфляция в Калининградской области в июне увеличилась

Годовая инфляция в Калининградской области в июне 2024 года увеличилась. Как отмечается в информационно-аналитическом комментарии регионального отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, основными причинами ускорения инфляции стали высокий потребительский спрос и увеличение издержек производителей и поставщиков ряда товаров и услуг.



Инфляция в мае составила 10,24% после 10,01% в мае. Темп прироста цен в регионе сложился выше, чем по Северо-Западному федеральному округу (8,10%) и по России в целом (8,59%).

«Годовой прирост цен на продовольственные товары в июне практически не изменился и составил 11,36% после 11,39% в мае, — отмечается в комментарии. — Цены на непродовольственные товары в годовом выражении повысились на 7,59% после 7,33% в мае». Годовой прирост цен в сфере услуг в июне увеличился до 12,59% после 12,01% в мае.

Как отмечается в комментарии, в июне увеличились годовые темпы прироста цен на муку и макаронные изделия. Основная причина — эффект низкой сравнительной базы: год назад из-за высоких запасов зерна цены на муку снижались. Кроме того, стоимость муки и макаронных изделий в этом году выросла из-за увеличения затрат производителей и поставщиков на транспортировку.

«С начала года в регионе увеличился ввод жилья, возросла потребность в товарах для обустройства домов и квартир. Это позволило производителям и поставщикам строительных материалов, мебели и бытовой техники легче переносить в цены возросшие издержки на оплату труда и логистику. В результате годовые темпы прироста цен на эти товары повысились», — отмечают аналитики.

Кроме того, возросшие издержки компаний на логистику также привели к тому, что в июне годовые темпы прироста цен на парфюмерию и косметику увеличились, смартфоны стали дороже, чем год назад.