Резиденту «Храброво» разрешили построить завод по производству туалетной бумаги

Компания «Камилия», резидент индустриального парка «Храброво», получила разрешение на строительство завода по производству туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Калининградской области.

Инвестиционный проект ООО «Камилия» связан с производством туалетной бумаги, салфеток и бумажных полотенец для населения, предприятий общепита и индустрии гостеприимства. Компания «Камилия» получила разрешительные документы в Министерстве градостроительной политики и планирует в текущем сезоне приступить к заливке фундамента и формированию бетонного основания нового комплекса.

Новое предприятие разместится на земельном участке площадью 0,67 га по улице Инноваций. В течение 2024-2025 годов резидент индустриального парка планирует построить производственные, складские и административные помещения и приступить к их оснащению. В настоящее время компания ведёт отбор подрядчиков для реализации проекта промышленного строительства.