Калининградстат назвал наиболее подорожавшие в июне непродовольственные товары

Калининградстат составил топ-5 наиболее подорожавших и подешевевших в мае непродовольственных товаров. Информация представлена на сайте ведомства.

На первой строчке рейтинга подорожавших в первый летний месяц непродовольственных товаров оказались таблетки «Бисакодил», цена на которые выросла за месяц на 15,90% и достигла 22,14 руб. за 10 штук. На второй позиции тарированный цемент, он подорожал на 10,83% — до 917,30 руб. за 50 кг. На третьем месте древесностружечные плиты, они прибавили в цене 8,70% и стоили в июне 516,53 руб. за квадратный метр. Четвертую стройку рейтинга заняли глазные капли «Сульфацетамид»: + 7,99%, 123,43 руб. за 5 мл. Замыкает пятёрку «Аллохол» (+ 6,30%, 131,46 руб. за 50 таблеток).

Что касается наиболее подешевевших в июне непродовольственных товаров, то возглавили список комплекты столовых приборов. Они подешевели на 6,84%, до 346,26 руб. за комплект на одного человека. На второй позиции трикотажные костюмы для детей ясельного возраста: — 5,97%, 1 451,77 руб. На третьем месте в июне оказались женские ветровки, которые стали дешевле на 5,31% — 3 744,79 руб. Виниловые обои заняли четвертую позицию, подешевев на 4,98%, до 1 904,72 за 10 м. На пятой позиции стационарные телефонные аппараты, понизившиеся в цене за месяц на 4,30%, до 2 166,56 руб.