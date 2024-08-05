ЦБ РФ отмечает рост сбережений на счетах калининградцев в банках

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В Калининградской области отмечается рост сбережений жителей в банках. На начало июля 2024 года жители Калининградской области хранили на банковских вкладах и счетах (без учета счетов эскроу) 332,3 млрд рублей. Это на 24% больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Как уточнили в регуляторе, сбережения в регионе выросли значительнее, чем в целом в Северо-Западном федеральном округе, где рост составил 22%. «В структуре вкладов жителей области преобладали средства в рублях, их доля за год выросла с 90% до 94%. Сумма вкладов в иностранной валюте сократилась более чем на четверть и составила менее 20 млрд рублей», — уточнили в Центробанке.

Высокие процентные ставки сделали вклады в рублях привлекательнее, и это стимулировало калининградцев больше сберегать, считают в регуляторе. Так, с начала года банковские сбережения жителей области увеличились на 9% или 26,5 млрд рублей.

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