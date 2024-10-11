Число предложений посуточной аренды жилья в регионе выросло почти вдвое

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В Калининградской области число предложений посуточных квартир в аренду за год выросло на 46%, загородного жилья — на 57%. Об этом сообщает сервис «Авито Путешествия».

Отмечается, что рынок краткосрочной аренды жилья становится все более привлекательным: в сентябре выбор квартир для посуточной аренды увеличился на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а загородных объектов — на 68%.

В сегменте посуточной аренды квартир объем предложений на платформе за год в среднем по России вырос на 37%. Как и в сентября 2023 года, россияне чаще всего бронировали посуточные квартиры на 2 ночи. На самый длинный срок (по 4 ночи) снимали такое жилье путешественники по Калининградской области, Крыму, Краснодарскому и Приморскому краям.

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