Число предложений посуточной аренды жилья в регионе выросло почти вдвое

В Калининградской области число предложений посуточных квартир в аренду за год выросло на 46%, загородного жилья — на 57%. Об этом сообщает сервис «Авито Путешествия».



Отмечается, что рынок краткосрочной аренды жилья становится все более привлекательным: в сентябре выбор квартир для посуточной аренды увеличился на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а загородных объектов — на 68%.

В сегменте посуточной аренды квартир объем предложений на платформе за год в среднем по России вырос на 37%. Как и в сентября 2023 года, россияне чаще всего бронировали посуточные квартиры на 2 ночи. На самый длинный срок (по 4 ночи) снимали такое жилье путешественники по Калининградской области, Крыму, Краснодарскому и Приморскому краям.