Калининградская область лидирует в России по количеству убранного тмина

Калининградская область сохраняет лидерство в России по количеству убранного тмина. Кроме того, в регионе выросли показатели уборки картофеля и овощей открытого грунта, сообщает пресс-служба правительства региона.



В этом году в регионе собрали 1 тыс. тонн тмина — это порядка 70 % от всех поставок в стране. До конца октября планируется заготовить 84 тыс. тонн картофеля, что на 54 % выше прошлогоднего показателя. На середину октября собрано 15 тыс. тонн овощей открытого грунта, что почти вдвое превышает показатель 2023 года.

«Благодаря усилиям специалистов агропромышленного сектора Калининградская область сегодня полностью закрывает свои потребности по картофелю, цельному молоку, мясу и мясопродуктам. Регион также обеспечен на 90% молочными продуктами, на 97 % — яйцом, — сообщили в правительстве. В регионе отстает по показателям только овощная группа (обеспеченность порядка 60%)». В связи с этим региональный минсельхоз в среднесрочной перспективе ставит в приоритет задачу наращивания производства овощей как в открытом, так и в закрытом грунте.