Власти выставили на торги участок для добычи минеральной воды в Зеленоградске

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Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу на континентальном шельфе и в Мировом океане проводит торги по продаже права пользования участком недр «Южнозеленоградский (Альб-Сеноманский водоносный комплекс)» для разведки и добычи полезных ископаемых. Как отмечается в документации на сайте ФГИС «Торги», участок площадью 36 соток располагается на ул. Тургенева. Начальная цена права пользования — 679,3 тыс. рублей. Срок — 20 лет.

«Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ (минеральные подземные воды) по состоянию на 1 января 2024 года учтены запасы минеральных подземных вод участка Южнозеленоградский (Альбсеноманский водоносный комплекс) Зеленоградского месторождения в количестве 5 120 м /сутки категории С2», — отмечается в документации.

Как говорится в приложении к приказу Севзапнедра, право пользования недрами в 2007 году было предоставлено ЗАО «Фирма Парус» до 2036 года. Лицензия была досрочно прекращена в связи с ликвидацией юрлица. Разведочно-эксплуатационная скважина № 2/02 глубиной 253 м была пробурена в 2002 году и к настоящему времени законсервирована.

«По органолептическим и санитарно-микробиологическим показателям минеральная вода соответствует нормативным требованиям к питьевым минеральным водам. Вода из скважины № 2/02 относится к лечебностоловой и может быть использована для целей промышленного розлива», — отмечается в документации.

Торги назначены на 20 ноября 2024 года.



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