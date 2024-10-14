В Калининградскую область не пустили 22 тонны креветок из Эквадора

В ходе проведения ветеринарного контроля на ПКВП МАПП «Чернышевское» сотрудники Россельхознадзора выявили нарушение при ввозе партии креветки в панцире мороженой из Эквадора, весом 22 тонны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



При проведении контрольных мероприятий было установлено, что в оригинальном ветеринарном сертификате отсутствует печать государственного официального ветеринарного врача страны-экспортера.



Управлением Россельхознадзора принято решение о приостановлении движения поднадзорной продукции.