Минфин предложил поднять акциз на сладкие газированные напитки

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Минфин предложил поднять акциз на сладкие напитки вместо снижения порога по сахару — до 10 руб. за литр. Его также решили не распространять на напитки с пониженным содержанием сахара, но ставка со следующего год вырастет. Как сообщает РБК со ссылкой на Минфин, решение было принято после консультации с производителями, Минсельхозом и Минздравом.

Сейчас, согласно закону, налог в размере 7 руб. за 1 л уплачивается с безалкогольных напитков, в составе которых есть сахар, сироп с сахаром или мёд, если количество углеводов в их пищевой ценности составляет более 5 г на 100 мл. Объемная доля этилового спирта в таких напитках не должна превышать 1,2%. В новой версии поправок, подготовленной Минфином, предлагается с 1 января 2025 года повысить сам акциз на сахаросодержащие напитки — до 10 руб. за 1 л, а также признать сахаросодержащим напитком квас с содержанием спирта до 1,2%.

Как рассказал замглавы Минфина Алексей Сазанов, увеличение ставки акциза вместо изменения критерия по уровню содержания углеводов, по мнению отрасли, позволит добиться большего эффекта в достижении цели по сокращению потребления сахара населением и финансирования мер по борьбе с диабетом.


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