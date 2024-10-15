Средний чек на товары для дома и строительных работ вырос на 22,5%

Средний чек на товары для ремонта и строительных работ в сентябре 2024 года в России увеличился на 22,5% год к году, до 35 тыс. рублей. Причинами роста помимо инфляции стали сезонный спрос и рост цен на строительные материалы. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным Росстата, потребительские цены на стройматериалы и на ремонт жилья за год выросли на 8–11%. Сейчас затраты на ремонт двухкомнатной квартиры (55 кв. м) в среднем составляют 2,2 млн руб., трёхкомнатной (73 кв. м) — около 3 млн руб.

Аналитики также отмечают снижение числа трансакций. По мнению руководителя отдела строительных материалов и техники сети OBI Ольги Поповой, связано с тем, что потребители закупают сразу большое количество материалов. Тренд на количество позиций в одном чеке касается и онлайн-покупок. Кроме того, покупатели всё чаще приобретают всё необходимое для ремонта в одном магазине.