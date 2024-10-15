Путин передал «Главпродукт» во временное управление Росимущества

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Президент Путин подписал указ о передаче подконтрольных американской «Юниверсал Бевередж компани» активов во временное управление Росимущества. Документ опубликован на портале правовой информации, пишут «Ведомости».

«В управление Росимущества перейдут 100% долей в уставном капитале ООО „Промсельхозинвест“, а также акции АО „Верховский молочно-консервный завод“, АО „Главпродукт“ и АО „Орелрпродукт“, принадлежащие ООО „Промсельхозинвест“», — пишет издание. 

Кроме того, Росимущество примет под временное управление 99,9% долей в уставном капитале Балтийского консервного завода, принадлежащего АО «Главпродукт», 100% долей в уставном капитале ООО «Главпродукт» (принадлежат АО «Главпродукт»), 100% долей ООО «Главпродукт-патент» (принадлежит «Юниверсал кампани 2000»), 99% долей Объединенной индустриальной компании (ОИК, принадлежит «Промсельхозинвесту»), 1% долей ОИК, принадлежащий ООО «Главпродукт». В управление Росимущества также перейдут доли в уставном капитале «Объединенных консервных заводов» — 94% из них принадлежат «Промсельхозинвесту» и 6% — «Орелпродукту».

Как напоминают «Ведомости», в апреле 2023 года президент подписал указ, внедряющий механизм временного управления иностранными активами в России. Решение стало зеркальным ответом на изъятие российской собственности в Европе.



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