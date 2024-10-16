Горсовет предложил лишить льгот на земельный налог пенсионеров и многодетных

Горсовет Калининграда предложил исключить пенсионеров по возрасту и многодетные семьи из льготной категории по земельному налогу. Документ проекта о внесении изменений опубликован на сайте Горсовета.

Изменения предлагают внести в п. 7., в котором прописаны категории граждан, освобождённых от уплаты земельного налога. Ранее в него входили жители региона, имеющие трёх и более несовершеннолетних детей, а также пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». В новой редакции в список освобождённых от уплаты налога на землю они не вошли.

Проект о внесении изменений в решение городского Совета депутатов Калининграда от 19.10.2005 № 346 «Об установлении на территории города Калининграда земельного налога» был внесён на заседание постоянной комиссии по бюджету и муниципальной собственности 22 октября.