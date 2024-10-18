«Коммерсант»: зарплата женщин на старте карьеры меньше, чем у мужчин, на 22%

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Разница между стартовыми зарплатами мужчин и женщин достигает 22%. Такие данные привёл «Коммерсант» со ссылкой на исследование НИУ ВШЭ, которое охватило более 400 тыс. молодых специалистов. Это связано с тем, что выпускницы учатся на менее доходных специальностях, и с тем, что идут работать в сектора с меньшими заработками, поскольку ищут более стабильные и безопасные условия труда.

Согласно исследованию, через полтора года после выпуска из вуза зарплата женщин составляет на 22% меньше, чем у мужчины с равноценным образовательным уровнем. Эксперты отмечают, что это связано с выбором профессии. Если многие девушки предпочитают гуманитарные и социальные направления, педагогику и медицину, то более 50% мужчин учится на инженерных и технических специальностях, где зарплаты традиционно выше. В 2022 году зарплата в таких отраслях, как добыча полезных ископаемых и IT, превысила 80 тыс. рублей. Для сравнения, в образовании, здравоохранении и административных структурах уровень оплаты труда редко превышал 50 тыс. рублей.

Основой исследования стала всероссийская база «Мониторинг трудоустройства выпускников», которая содержит характеристики полученного образования и информацию о дальнейшем трудоустройстве выпускников вузов. В фокусе внимания находятся выпускники 2021 года и их карьерные результаты, измеренные в 2022 году. Авторы подчеркивают, что это не опросные, а административные данные, охватывающие всех выпускников в стране.

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