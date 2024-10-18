Центробанк оценил потребительскую активность в Калининградской области

Потребительская активность в регионах Северо-Запада, в том числе в Калининградской области, в августе-сентябре оставалась высокой. Поддержку потреблению оказывал туризм. Об этом сообщается в новом выпуске доклада Банка России.



Турпоток в макрорегионе по итогам летнего сезона превысил прошлогодний. Загрузка гостиниц летом в Калининградской области и ряде других регионов округа превышала 90%.

Рост деловой активности предприятий в добывающих отраслях в целом по стране в январе — сентябре преимущественно был связан с расширением внешнего и внутреннего спроса. Так, калининградское предприятие по добыче торфа увеличило загрузку производственных мощностей за счет высокого внешнего спроса на свою продукцию.

Вместе с этим предприятия разных секторов Северо-Запада отмечают проблемы с дефицитом кадров, трансграничными расчетами и ограничениями логистической инфраструктуры. Согласно оценкам российских предприятий, факторы на стороне предложения — недостаток рабочей силы, трудности с поставками оборудования и запчастей — могут сдерживать дальнейший рост производства.