СМИ: из-за дефицита кадров в ритейле вырос спрос на несовершеннолетних работников

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В ритейле и общепите отмечается двукратный рост спроса на сотрудников в возрасте от 16 до 18 лет на фоне дефицита кадров. Об этом пишет «Коммерсант».

«До сих пор наем молодежи считался рискованным из-за высокой текучки и необязательности такого персонала. Сейчас работодатели пересматривают возрастные критерии, обращая внимание и на людей старше 55 лет. Но уровень дохода таких сотрудников все еще может быть ниже средних значений по рынку», — отмечается в сообщении.

Аналитики подсчитали, что в июле—сентябре 2024 года число открытых для соискателей от 16 до 18 лет вакансий фасовщика выросло втрое год к году, менеджера по работе с клиентами — в 2,5 раза, продавца — вдвое, менеджера по продажам — на 93%, работника торгового зала — на 90%.

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