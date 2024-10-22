«Госзнак»: задача отказаться от наличных денег не ставилась

Несмотря на увеличение доли безналичных платежей и введение цифрового рубля, задача отказа от наличных денег в России никогда не ставилась. Об этом в интервью «Российской газете» заявил генеральный директор АО «Госзнак» Аркадий Трачук. На сегодняшний день в обороте находится 17 трлн наличных рублей.



«Если вы посмотрите выступления представителей Минфина, они нигде не говорят, что наличные как таковые больше не нужны. Обсуждаются риски хранения наличной валюты, инфляция и доходность банковских депозитов. А наличные как средство для платежей никуда не денутся, даже с учетом развития безналичных и цифровых платежных технологий», — сказал Аркадий Трачук.



«Госзнак» продолжает работу по обеспечению обращения наличных денег. На постоянной основе происходит замена старых и износившихся банкнот, изготавливаются новые монеты и банкноты. Несмотря на то, что в этом году доля безналичных расчетов может перевалить за 85%, делать вывод о том, что наличные деньги станут не нужны вообще, неверно, добавил он.