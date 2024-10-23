Оптовые цены на топливо в России начали снижаться

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Оптовые цены на бензин в октябре перешли к снижению. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Ожидается, что тенденция сохранится до конца года, что притормозит рост цен на АЗС.

«Стоимость 1 т бензина АИ-92 в европейской части России (наиболее ликвидный биржевой индекс) по итогам торгов 22 октября опустилась до минимума за месяц и составила 59 356 руб. Котировка снижается третью торговую сессию подряд (с 17 октября), за это время эта марка подешевела на 2%. С локального максимума в 62 487 руб./т, установленного на торгах 6 сентября, бензин АИ-92 подешевел на 5%», — сообщает издание.

Стоимость АИ-95 также снижается. С месячного максимума, который был установлен на торгах 5 сентября в 73 864 руб./т, цена на торгах 22 октября упала на 14% и составила 63 521 руб./т, следует из данных СПбМТСБ. Это минимальный уровень с июня этого года. Стоимость дизельного топлива на бирже пока демонстрирует незначительное снижение. Так, цена на зимнее дизтопливо с начала текущего месяца сократилась на 3%, но в последнюю неделю почти не меняется.


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