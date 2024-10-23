Bloomberg: зависимость Евросоюза от российского газа «несколько возрастает»

Планы Евросоюза отказаться от топлива из РФ к 2027 году находятся под угрозой, поскольку объединению не удается сократить поставки российского газа. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на аналитику агентства Bloomberg.

Как отмечает информагентство, вопреки планам ЕС, объемы поставок российского газа перестали сокращаться. Вместо этого «зависимость сейчас несколько возрастает». Так, с начала 2024 года российские поставки газа обеспечивают около 20% всего газового импорта ЕС, в 2023 году этот показатель составлял 15%.

При этом для ряда стран ЕС особенно важен импорт российского СПГ. В случае прекращения его поставок Евросоюзу придется наращивать закупки у других стран, что приведет к росту цен на топливо, указывает Bloomberg.

По данным информагентства, в 2021 году российские поставки газа составляли около 45% всего газового импорта ЕС. В 2022 году большинство стран сообщества приняли согласованное решение отказаться от поставок российского трубопроводного газа. Однако за последние два года произошел резкий рост закупок российского СПГ странами ЕС, которые выросли на 40% от уровня 2021 года.