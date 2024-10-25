В Россию через Калининградскую область ввезли 23 млн икринок форели из Польши

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В Калининградскую область с начала 2024 года ввезли более 23 млн штук оплодотворенной икры форели из Польши. Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, икра предназначалась для отправки в другие регионы России для дальнейшего разведения.

«После проведения ветеринарного контроля все партии оплодотворенной икры форели направлены в Ленинградскую, Белгородскую, Вологодскую, Курскую, Свердловскую, Ростовскую области, а также Карелию, Северную Осетию-Аланию и Кабардино-Балкарию», — сообщили в Россельхознадзоре.

Как отметили в управлении, в 2024 году оплодотворенной икры из Польши в Россию было ввезено в три раза больше, чем годом ранее.



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