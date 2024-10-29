Путин: в 2025 году начнётся отработка новой модели оплаты труда бюджетников

Отработка новой модели оплаты труда работников бюджетной сферы начнётся в пилотных регионах в 2025 году. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на конгрессе «Национальное здравоохранение», пишет Интерфакс.



«В 2025 году мы отработаем новую, более справедливую модель оплаты труда бюджетников в ряде пилотных регионов страны, а в начале 2027 года планируем — и надеюсь, это удастся сделать — распространить такую систему на всех сотрудников бюджетной сферы во всех регионах Российской Федерации, естественно, включая здравоохранение», — сказал он.



О постепенном введении новой модели оплаты труда бюджетников президент заявил в феврале в послании Федеральному собранию. Задача внедрения новой системы оплаты труда к 2027 году по всей стране была закреплена в указе президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».