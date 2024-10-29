Минэкономики: рост ВРП в Калининградской области по итогам года составит 4,7%

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Рост валового регионального продукта (ВРП) по итогам в 2024 году составит 4,7%, в период 2025−2027 годов в базовом варианте прогнозируется в интервале 3,8−5,8%. Об этом сообщила министр экономического развития, промышленности и торговли Вероника Лесикова, представляя на заседании правительства региона прогноз социально-экономического развития Калининградской области на 2025 год.

«В соответствии с прогнозируемой динамикой темпов роста расчетный объем ВРП в ценах соответствующих лет в 2024 году составит 877 млрд. рублей, а в 2027 году достигнет 1 трлн. 177 млрд. рублей», — сообщила министр. По её словам, «локомотивом экономики» выступит промышленное производство, которое сегодня формирует более 20% ВРП. 

Рост ВРП будет обеспечен за счёт высокой инвестиционной активности, в частности, запуска новых инвестиционных проектов, в том числе на площадках индустриальных парков. 

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