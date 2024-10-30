Россельхознадзор заявил о начале поставок сливочного масла из Турции в РФ

В Россию начались поставки сливочного масла из Турции. С 27 октября ввезено уже 20 тонн продукции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года. По данным ФГИС „Ветис“ по состоянию на 29 октября, из Турции в Россию ввезено 20 тонн сливочного масла», — говорится в сообщении.

Как напоминает информагентство, ранее Минсельхоз РФ заявлял, что принимаются меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран, чтобы насытить внутренний рынок и стабилизировать цены. Согласно данным Росстата, в сентябре 2024 года цены на сливочное масло выросли на 17,96% с начала 2024 года.