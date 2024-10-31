Правительство РФ пообещало Калининграду списать долги по бюджетным кредитам

Правительство России пообещало списать долги Калининградской области по бюджетным кредитам. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на федеральный кабмин.

Отмечается, что кроме Калининградской области долги спишут также 24 регионам. Их общий объём задолженности по бюджетным кредитам составляет 25,8 млрд рублей. Федеральный кабинет министров подчеркнул, что власти субъектов активно развивают транспортную, энергетическую и коммунальную инфраструктуру. Она необходима для запуска новых инвестиционных проектов.

«Задолженность списывается в размере налоговых доходов, которые поступили в 2023 году в федеральный бюджет от реализации инвестиционных проектов. В частности, от Калининградской области в федеральный бюджет от одного из проектов поступило 188 млн рублей налоговых доходов», — говорится в сообщении правительства области.