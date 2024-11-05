В Калининградской области изменяются правила уплаты налога на имущество организаций

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В Калининградской области с 1 января 2025 года изменяются условия по уплате налога на имущество организаций, в результате чего налоговая нагрузка на многих предпринимателей увеличится. Закон, вносящий соответствующие коррективы, размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

Согласно действующей редакции нормативного акта, если организация включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства либо это организация потребительской кооперации, то налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 300 квадратных метров площади объекта недвижимого имущества в отношении одного объекта недвижимого имущества по выбору налогоплательщика. При этом объект недвижимости и помещения в нем не должны быть переданы третьим лицам. С 1 января 2025 года площадь такой недвижимости уменьшается до 100 квадратных метров, а с 2026 года возможность уменьшения налоговой базы пропадает вообще.

Кроме того, для всех организаций устанавливается налоговая ставка в размере 2,5%, если кадастровая стоимость объекта недвижимости превышает 300 млн рублей.

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