В КЖД рассказали, какие грузы доставлялись по железной дороге в 2024 году

Всего в январе-октябре2024 года на магистрали Калининградской железной дороги погружено и отправлено более 1 млн 662 тыс. тонн различных грузов. Рост к десяти месяцам прошлого года составил 2,7%. Об этом сообщила пресс-служба КЖД.

В частности, с начала 2024 года железной дорогой погружено: жмыхов — 1 млн 106 тыс. тонн; строительных грузов —162,8 тыс. тонн; зерна — 133,4 тыс. тонн; химических и минеральных удобрений — 60 тыс. тонн; автомобилей и комплектующих — 36,1 тыс. тонн; продовольственных товаров — 24,9 тыс. тонн; бумаги — 4,2 тыс. тонн; метизы — 4,1 тыс. тонн.

Грузооборот за 10 месяцев составил более 812 млн тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 1064 млн. тонно-км.