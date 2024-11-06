РБК: выдача потребкредитов в России в октябре упала до минимума 2022 года

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В октябре 2024 года российскими банками было одобрено 1,94 млн потребительских кредитов наличными на сумму 309 млрд рублей. Объем предоставленных беззалоговых ссуд оказался минимальным с весны 2022 года — тогда на пике кризиса в марте–мае выдачи потребкредитов падали ниже 100–200 млрд руб. в месяц. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на статистику консалтинговой компании Frank RG.

Средняя сумма потребкредита составила 159 тыс. рублей, пишет издание. Если исключить из анализа январь 2024, когда на показатель влияла типичная сезонность, то средний чек откатился к показателю 2015 года.

Согласно данным статистики, в октябре 2024 года банки выдали кредитов населению на сумму 870,5 млрд рублей, что на 19,6% меньше по сравнению с сентябрем. Объем предоставленной ипотеки снизился на 2% к сентябрю и на 58% год к году, до 360 млрд рублей. Выдачи автокредитов откатились к минимальным уровням начала 2024 года — 167,7 млрд руб. По сравнению с сентябрем спад составил 32%, но тогда объем предоставленных кредитов был рекордным в связи с ростом продаж автомобилей в России перед повышением утилизационного сбора. В октябре банки оформили населению 1,12 млн кредитов на покупку товаров на 33,8 млрд руб. За месяц выдачи в этом сегменте уменьшились на 9% в количественном и на 10% в денежном выражении.

Снижение объемов кредитования наблюдается уже пять месяцев на фоне повышения ключевой ставки ЦБ.

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