Михаил Друтман: Калининград сегодня — это Швейцария в Российской Федерации

Все новости по теме: Туризм

Турфирмы, которые работают в Калининградской области на въездной туризм, ограничены номерным фондом и ценовой политикой, в области не хватает инфраструктуры для MICE-туризма. Такое мнение высказал директор турфирмы «Балтма Турс» Михаил Друтман на пресс-завтраке представителей сферы HoReCa (индустрии гостеприимства) в среду.

«Я за осознанный туризм и за умный туризм, и мы работаем на определенный индивидуальный туризм, специализированный, с тематическими программами, на MICE-туризм (индустрия делового туризма, связанная с организацией и проведением различных мероприятий — прим. „Нового Калининграда“) — то есть, с тем, что связано с деловой активностью», — отметил Михаил Друтман.

При этом, по его словам, компания зависит от факторов, которые «диктует инфраструктура». «При всех радостях, которые существуют (они действительно существуют) нынешнего времени в развитии внутреннего туризма, мы ограничены той инфраструктурой, которую сегодня имеем. Мы ограничиваем номерным фондом, ценовой политикой, которая растет бешено. И мы сегодня — Швейцария в Российской Федерации, по большому счету. Но я не могу сказать, что это плохо. Я всегда говорил, что Калининград должен быть избранным, красивым и мы должны формировать туристическую среду», — добавил директор «Балтма Турс».

По его словам, турфирмам «хотелось бы иметь больше MICE». При этом вопрос отельной загрузки и ценовой политики — сдерживающий фактор.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter