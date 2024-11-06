Михаил Друтман: Калининград сегодня — это Швейцария в Российской Федерации

Турфирмы, которые работают в Калининградской области на въездной туризм, ограничены номерным фондом и ценовой политикой, в области не хватает инфраструктуры для MICE-туризма. Такое мнение высказал директор турфирмы «Балтма Турс» Михаил Друтман на пресс-завтраке представителей сферы HoReCa (индустрии гостеприимства) в среду.

«Я за осознанный туризм и за умный туризм, и мы работаем на определенный индивидуальный туризм, специализированный, с тематическими программами, на MICE-туризм (индустрия делового туризма, связанная с организацией и проведением различных мероприятий — прим. „Нового Калининграда“) — то есть, с тем, что связано с деловой активностью», — отметил Михаил Друтман.

При этом, по его словам, компания зависит от факторов, которые «диктует инфраструктура». «При всех радостях, которые существуют (они действительно существуют) нынешнего времени в развитии внутреннего туризма, мы ограничены той инфраструктурой, которую сегодня имеем. Мы ограничиваем номерным фондом, ценовой политикой, которая растет бешено. И мы сегодня — Швейцария в Российской Федерации, по большому счету. Но я не могу сказать, что это плохо. Я всегда говорил, что Калининград должен быть избранным, красивым и мы должны формировать туристическую среду», — добавил директор «Балтма Турс».

По его словам, турфирмам «хотелось бы иметь больше MICE». При этом вопрос отельной загрузки и ценовой политики — сдерживающий фактор.