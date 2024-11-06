Рестораторы отметили падение среднего чека в кафе и ресторанах Калининграда

В Калининградской области продолжает развиваться гастротуризм, и местные рестораны и кафе отмечают рост потока посетителей. При этом гости стали заказывать меньше блюд. Об этом рассказали представители ресторанного бизнеса на пресс-завтраке сферы HoReCa (индустрии гостеприимства) в среду.

Директор ресторана «Хмель» Лилит Киракосян отметила, что результаты работы заведения в 2024 году «самые высокие за все предыдущие годы работы». По её словам, прирост посетителей составил 40%, как за счёт туристов, так и за счёт местных жителей.

Исполнительный директор регионального представительства Федерации рестораторов и отельеров Вера Ярмолюк (рестораны «Гашек и «Цотлер») отметила, что цены на продукцию ресторанов выросли из-за роста цен на сырье и повышения зарплаты сотрудников. «Увеличение количества гостей произошло у нас где-то на 1,3 по сравнению с прошлым годом, то есть, увеличение [числа] туристов присутствует. Но хочу отметить, что количество блюд снижается — если в прошлом году гости могли брать два блюда, то в этом году берут от одного. Люди тоже считают свои деньги», — сказала Вера Ярмолюк.

Наталья Быченко (музеи «Altes Haus» и «Дом китобоя») отметила, что по данным музейных кафе, средний чек падает. «Падает основательно. Люди уже очень сильно следят за своими финансами, выбирают. Вопрос „сколько стоит“ — один из основных, который мы слышим», — отметила Наталья Быченко.

Как говорила ранее в интервью «Новому Калининграду» директор Ассоциации отельеров и рестораторов Зеленоградска Сергей Куренков, себестоимость продукта в сфере гостеприимства растёт, в том числе, за счёт роста зарплат у линейного персонала.