Горсовет предлагает увеличить фонд оплаты труда администрации Калининграда

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Горсовет Калининграда предлагает ежегодно увеличивать фонд оплаты труда муниципальным чиновникам, сотрудникам администрации и работникам муниципальных казенных учреждений. Это следует из проекта бюджета городского округа Калининград на 2025 год и на плановые 2026–2027 гг., размещенного на сайте горсовета.

Согласно документу, в 2025 году предлагается увеличить фонд оплаты труда муниципальных служащих и сотрудников, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, а также работников муниципальных казённых учреждений Калининграда на 50 млн рублей. В 2026-м и 2027-м ФОТ предлагается увеличивать на 70 млн рублей ежегодно.

Также Горсовет предлагает сохранить норму о поощрении сотрудников администрации и казенных предприятий по итогам работы и премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере шести должностных окладов.

Дата окончания приема заявлений и предложений по проекту бюджета — 25 ноября 2024 года.

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