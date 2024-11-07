Директор турфирмы: ситуация с туристическими автобусами плачевная

В Калининградской области, как в остальной России, сложилась тяжелая ситуация с туристическим транспортом. Туриндустрии региона в настоящее время не хватает минимум 50 новых автобусов. Об этом рассказал директор турфирмы «Анюта» Алтынбек Кожахметов на пресс-завтраке сферы HoReCa (индустрии гостеприимства) в среду.

«Ситуация и в нашем регионе, и в целом в России с туристическим транспортом очень тяжелая и плачевная. Если раньше дискуссии шли именно вокруг качества туристического транспорта, то сейчас его просто не хватает, как такового», — рассказал он. По его словам, в настоящее время в регионе работают автобусы, которые еще в 90-х годах обслуживали немецких туристов, региону требуется минимум 50 новых автобусов.

«Если с рынка изъять часть транспорта, которая вынуждена закрывать дефицит периодического транспорта, то речь будет идти о гораздо большем количестве автобусов. Порядка 100 автобусов, скорее всего, нужно будет, чтобы качественно восполнить тот дефицит, который есть, и для того, чтобы оказывать качественную туристическую услугу для наших гостей», — отметил директор турфирмы.

Алтынбек Кожахметов добавил, что представители турфирм в течение года «находились в дискуссии» с Российским Союзом Торговой Индустрии, автобусной комиссией, Минэком РФ «на предмет субсидий для пассажирского транспорта». «Мы выезжали к нашим отечественным производителям в Набережной Челны, Нефтекамск. Решение вроде было бы принято, но воз и ныне там», — рассказал он. По его словам, турфирмы региона смогли приобрести около десяти новых китайских автобусов, каждый из которых обошёлся в 14−15 миллионов рублей. «Но это капля в море. Это очень и очень мало для того, чтобы переломить ситуацию с пассажирским транспортом. Это проблема, требующая своего решения и на федеральном, и на региональном уровне», — отметил Кожахметов.

Он также добавил, что в регионе разрабатывались программы по замене транспорта, однако существенного влияния на качество автобусного парка она не оказала. Кроме того, у турфирм возникают проблемы с водительскими кадрами.