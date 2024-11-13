Эксперт: молодёжи нужна работа, о которой можно рассказать в соцсетях

Молодые работники в возрасте 18-24 лет выбирают работу, на которой нет скуки, и чтобы о ней можно было рассказать в соцсетях. Об этом рассказала руководитель отдела маркетинга и PR «HeadHunter Северо-Запад» Екатерина Скляренко на заседании круглого стола Балтийского делового клуба во вторник.

Эксперт отметила, что для молодых людей, как и для соискателей других возрастов, в первую очередь важна зарплата. Для молодежи также важными факторами являются отсутствие скуки на рабочем месте и возможность рассказать о работе в социальных сетях своим друзьям. При этом она обратила внимание на то, что молодых работников на всех не хватит, и работодателям нужно обращать внимание на сотрудников других возрастов.

По словам Екатерины Скляренко, сегодня работники выбирают гибкий график, локацию места работы (чтобы до неё удобно было добираться), компенсацию транспортных расходов и питания. «Кроме того, сейчас у соискателей есть требования к офисному пространству, современному оборудованию», — отметила Скляренко. Она также добавила, что зачастую соискатели не хотят возлагать на себя ответственность, им не интересен вертикальный карьерный рост.

Поменять работу сотрудники готовы из-за не устраивающего их размера зарплаты, токсичных отношений в коллективе, неадекватного отношения руководителя. Эксперт также порекомендовала работодателем интересоваться у работников, какие опции их интересуют: например, хотят ли они корпоратив или премию вместо него.