Минсоц сообщил о повышении в регионе размера минимальной заработной платы

В Калининградской области в течение 2025 года дважды повысят минимальную заработную плату. Как и в предыдущие годы, сумма минимальных гарантий по оплате труда будет превышать федеральное значение. Об этом сообщило министерство социальной политики Калининградской области.



«С 1 января 2025 года минимальная заработная плата вырастет с 20 000 рублей до 23 000 рублей, с 1 июля 2025 года — до 24 000 рублей», — сказано в пресс-релизе.



Соответствующее трехстороннее соглашение подписано между правительством региона, представителями объединений работодателей и территориальных организаций профсоюзов. Исполнять требования документа обязаны все работодатели, осуществляющие деятельность на территории региона.