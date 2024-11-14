Минсоц сообщил о повышении в регионе размера минимальной заработной платы

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В Калининградской области в течение 2025 года дважды повысят минимальную заработную плату. Как и в предыдущие годы, сумма минимальных гарантий по оплате труда будет превышать федеральное значение. Об этом сообщило министерство социальной политики Калининградской области.

«С 1 января 2025 года минимальная заработная плата вырастет с 20 000 рублей до 23 000 рублей, с 1 июля 2025 года — до 24 000 рублей», — сказано в пресс-релизе.

Соответствующее трехстороннее соглашение подписано между правительством региона, представителями объединений работодателей и территориальных организаций профсоюзов. Исполнять требования документа обязаны все работодатели, осуществляющие деятельность на территории региона.

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