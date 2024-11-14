Погрузка на Калининградской железной дороге в 2024 году снизилась почти на 20%

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Объём грузов, перевезённых Калининградской железной дорогой за 10 месяцев 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился почти на 20%. Об этом сообщил начальник Калининградской железной дороги Сергей Сапегин на заседании комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской Торгово-промышленной палаты.

«По результатам работы за 10 месяцев текущего года перевезено почти 5,5 миллионов тонн груза, что ниже аналогичного периода 2023 года почти на 20%. Причина всем понятна: экспортно-импортные перевозки, которые составляли значительную часть нашего грузооборота, пока поставлены на паузу», — отметил Сапегин.

При этом он добавил, что во втором полугодии наметился рост погрузки на сети железной дороги. Растёт и число предприятий региона, осуществляющих поставку продукции на внутренний и внешний рынок железной дорогой. За счёт региональных строительных проектов увеличивается объём перевозок в местном сообщении.

«Внутриобластная перевозка инертных грузов, которые необходимы для ритмичной работы на строительных инфраструктурных объектах, является примером взаимовыгодного сотрудничества железной дороги и регионального бизнеса. За 10 месяцев текущего года со станции в Краснолесье было перевезено 119 тысяч тонн инертных грузов, что превысило объём по сравнению со всем 2023 годом на 26%», — сказал Сергей Сапегин.

Он также заявил, что, несмотря на сложившийся на фоне санкционных ограничений профицит производственных мощностей КЖД, компания старается сохранить человеческий ресурс и производственную базу.

Негативные тенденции в отношении объёма грузоперевозок КЖД наблюдаются с 2022 года.

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