Центр занятости: из 13,3 тыс. вакансий свыше половины — по рабочим специальностям

Работодатели Калининградской области разместили в общей сложности 13,3 тыс. свободных мест, причем из них 54,3% — это места по рабочим специальностям. Об этом сообщает региональный Центр занятости.

Всего среди заявленных в регионе вакансий преобладают профессии оптовой и розничной торговли (13,9%); обрабатывающего производства (13,2%); деятельности в области здравоохранения предоставления социальных услуг (9,0%); деятельности финансовой и страховой (6,1%); образования (5,7%); транспортировки и хранения (3,8%); сельского хозяйства (3,1%); деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (1,8%) и другие.

Как отмечается в сообщении ведомства, в 2024 году в регионе уровень регистрируемой безработицы снизился в 1,6 раза и составил — 0,3%. При этом почти 8 тыс. человек нашли работу с помощью калининградской службы занятости в этом году.