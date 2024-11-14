Центр занятости: из 13,3 тыс. вакансий свыше половины — по рабочим специальностям

Все новости по теме: Безработица

Работодатели Калининградской области разместили в общей сложности 13,3 тыс. свободных мест, причем из них 54,3% — это места по рабочим специальностям. Об этом сообщает региональный Центр занятости.

Всего среди заявленных в регионе вакансий преобладают профессии оптовой и розничной торговли (13,9%); обрабатывающего производства (13,2%); деятельности в области здравоохранения предоставления социальных услуг (9,0%); деятельности финансовой и страховой (6,1%); образования (5,7%); транспортировки и хранения (3,8%); сельского хозяйства (3,1%); деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (1,8%) и другие.

Как отмечается в сообщении ведомства, в 2024 году в регионе уровень регистрируемой безработицы снизился в 1,6 раза и составил — 0,3%. При этом почти 8 тыс. человек нашли работу с помощью калининградской службы занятости в этом году.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter