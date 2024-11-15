В ноябре в порт Балтийск поступило более 600 тонн говядины из трёх стран

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В ноябре 2024 года сотрудники регионального управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 37 партий говядины и говяжьих субпродуктов в морском пункте пропуска «Порт Балтийск». Товар поступил из Бразилии, Аргентины и Парагвая, сообщила пресс-служба ведомства.

20 партий говядины весом 351 тонна поступили из Бразилии. Из Парагвая прибыло 11 партий (20 тонн). Кроме того, из Аргентины и Бразилии ввезли говяжьи субпродукты (язык и печень) весом 27 и семь тонн соответственно (шесть партий).

Все партии продукции допустили к ввозу на территорию региона после проведения ветеринарного контроля.

Согласно данным Калининградстата, за год в Калининградской области выросли средние потребительские цены на все виды мяса, кроме баранины.

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