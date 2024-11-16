Власти сообщили об увеличении объёмов производства товарной рыбы в регионе

В Калининградской области выросли объёмы производства товарной рыбы. К такому выводу пришли в региональном агентстве по рыболовству, сравнив данные за III квартал 2024 года с аналогичным периодом прошлого года.

За III квартал 2024 года рыбоводные предприятия Калининградской области произвели 155 тонн товарной рыбы. Из них 91 тонна угря, 21 тонна форели, 43 тонны карпа. Кроме того, было произведено 37 тонн рыбопосадочного материала.

«Объём товарной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2023 годом увеличился на 65 тонн в том числе благодаря увеличению производственных мощностей рыбоводных предприятий на территории региона», — сообщили в агентстве. На сегодняшний день товарным рыбоводством в Калининградской области активно занимаются восемь хозяйств.