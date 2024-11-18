Исследование: четверть жителей региона получают зарплату ниже 30 тыс. рублей

24,4% жителей Калининградской области получают зарплату ниже 30 тыс. рублей. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Доля тех, кто зарабатывает больше 100 тыс. рублей, составляет 8,4%. Диапазон типовых зарплат — 31 — 64 тыс. рублей. Эти показатели поместили Калининградскую область на 42 место из 85 в рейтинге регионов по высоким зарплатам.

Лидером среди регионов с высокими зарплатами на протяжении последних лет остаётся Чукотский автономный округ, где более половины работников получают 100 тыс. рублей в месяц. Большая доля низкооплачиваемых работников отмечена в Калмыкии, Чечне и Ингушетии, где диапазон типовых зарплат ниже в разы. В Ингушетии он составляет от 20 до 39 тыс. рублей. Москву авторы исследования расположили на пятом месте. Диапазон типовых зарплат в столице — 58 — 165 тыс. рублей. Больше 100 тыс., по данным «РИА Рейтинг», получают 44,5% москвичей, меньше 30 тыс. — 5,8%. Типовые зарплаты в среднем по стране — 35 — 84 тыс. рублей.

В исследовании в связи с отсутствием данных не участвовали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Оценка доли работников с зарплатой выше 100 и ниже 30 тыс. рублей проведена на основе официальной статистики по средним зарплатам за 12 месяцев (с сентября 2023 по август 2024 года) и распределению заработной платы по крупным и средним организациям. Регионы проранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 100 тыс. рублей. В диапазон типовых зарплат попадает половина жителей региона, остальное население относится к четвертям самых низко- и высокооплачиваемых сотрудников. Данные приведены с учётом выплаты подоходного налога.

В сентябре 2024 года доля работников с зарплатой выше среднего составляла в Калининградской области 17,6%, а выше двух средних — 4,6%.