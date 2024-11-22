В России хотят создать реестр предприятий, торгующих табачной продукцией

В России обсуждают возможность создания реестра торговых предприятий, реализующих табачную продукцию. Об этом сообщил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов, пишет «Интерфакс».

«Сейчас обсуждается идея с реестром, условно — с мягким лицензированием. Наверное, надо всерьез к этому подойти и обсудить розницу для того, чтобы у нас было конечное верифицированное количество точек и их перечень, которые реализуют соответствующий вид товара (...). Надо сделать так, чтобы вне этого реестра никакие продажи не осуществлялись», — пояснил Кузнецов.

В настоящее время торговля табачными изделиями не лицензируется. При этом недобор акцизов по классическим табачным изделиям составляет более 100 млрд рублей в год, а доля нелегальной табачной продукции на рынке РФ — 11,3% (в пересчете на население).