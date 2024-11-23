Калининградстат: в регионе снижается производство хлебобулочных изделий

Начиная с 2020 года в Калининградской области ежегодно снижаются объёмы производства хлебобулочных изделий недлительного хранения. С января по сентябрь 2024 года было произведено 26,3 тыс. тонн хлебобулочных изделий (на 9,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года). Об этом сообщает Калининградстат.

Средние потребительские цены составили 66,05 руб./кг на пшеничную муку (в 2023-м — 60,83 руб.), 97,40 руб./кг на ржано-пшеничный и ржаной хлеб (2023 г. — 92,11 руб.), 150,16 руб./кг на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (2023 г. — 138,66 руб.).

Больше всего подорожали сдобные булочные изделия из муки высшего сорта — их стоимость составила 435,89 руб./кг. Для сравнения — в 2023 году их цена составляла 357,52 руб./кг. «Ценовые изменения на хлеб и муку на протяжении десятилетия не является неожиданным», — резюмировал Калининградстат.