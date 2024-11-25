Калининград и Зеленоградск признали лучшими городами для ведения гостиничного бизнеса (исправлено)

Жюри конкурса «Национальная гостиничная премия 2024» признало Калининград лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 до 500 тыс. человек. В категории городов с населением до 100 тыс. человек победу одержал Зеленоградск. Результаты голосования опубликованы на сайте премии.

«Для размещения туристов на территории города обустроено 116 коллективных средств размещения, включающих в себя не только гостиницы бизнес — класса, но и экономичные хостелы и пансионаты. Номерной фонд составил 3599 номеров, из них высшей категории 400 и 120 введенные в 2023 году», — говорится в конкурсной карточке Калининграда.

В 2023 году достопримечательности Калининграда посмотрели около 1,5 млн человек. В гостиницах отдохнули около полумиллиона туристов. 7% гостей — иностранные граждане. Среди европейцев преобладают гости из Германии.

В Калининграде реализуется культурно-туристический проект «Музейный квартал» — пространство площадью более 600 га, объединяющее 10 музеев, 10 гостиниц, 20 ресторанов и кафе, три пешеходных моста и более семи километров набережных.

Зеленоградск в течение 2023 года посетили 3,4 млн гостей, в том числе 840 тыс. - с многодневным пребыванием.

Лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса с населением от 500 тыс. до 1 млн человек стал Хабаровск. В категории городов с населением более миллиона человек — Казань.

Организатором премии выступает Российская гостиничная ассоциация при поддержке Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Департамента развития туризма Министерства экономического развития РФ, Правительства Москвы, Правительства Санкт-Петербурга, Российского союза туриндустрии, Торгово-промышленной палаты РФ.