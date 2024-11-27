Банки увеличили долю одобренных кредитов до максимальных за год 42%

По итогам октября банки одобрили 42% заявок физических лиц на выдачу кредитов наличными. Это максимальный показатель в сегменте — последние три месяца уровень одобрения находился в диапазоне 33-38%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединённого кредитного бюро (ОКБ).

Резкий рост одобрения произошёл на фоне провала по выдачам, которые падают пятый месяц подряд. По данным Frank RG, по итогам октября банки выдали физлицам всего 1,94 млн кредитов наличными на сумму 309 млрд рублей. Это минимальные показатели с лета 2022 года. В годовом выражении падение составило 36% в количестве и 43% в объёме выданных кредитов.

По данным ОКБ, в октябре средневзвешенные ставки (28,4% годовых) и средневзвешенная полная стоимость кредитов (ПСК, 30,2% годовых) также обновили исторические максимумы. На финансовых маркетплейсах ПСК предлагаемых кредитов наличными достигает 47% годовых. «В базовом прогнозе радикально изменить ситуацию не сможет даже традиционно пиковый в плане кредитов декабрь», — добавляет руководитель направления экспертной аналитики «Банки» Инна Солдатенкова.