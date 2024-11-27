Калининградстат: за месяц проживание в студенческом общежитии подорожало на 18%

В октябре на первой строчке списка наиболее подорожавших услуг оказалось проживание в студенческом общежитии — за месяц оно выросло в цене на 18,8%. Стоимость проживания составила 791,89 руб. за месяц. Такие данные приводит Калининградстат в своём докладе «Динамика цен и тарифов на услуги в октябре 2024 года».

Плата за пользование потребительским кредитом увеличилась на 15% и составила 29 763,54 руб.. На 15% также подорожала плата за пересылку по России простой посылки массой 1-2 кг — 621 руб. за штуку. В списке наиболее подорожавших услуг также находятся проезд в такси (+11,9%, 55,91 руб. за километр) и поездки в страны Юго-Восточной Азии (+8,2%, 100 831,89 руб. за поездку).

В октябре, по сравнению с сентябрём, наиболее значительное снижение цен наблюдается на проживание в доме отдыха или пансионате. Стоимость снизилась на 26,8% и составила 2512,47 руб. за день. Дешевле стала поездка в Турцию. Её стоимость — 61 036,74 руб. за поездку, цена снизилась на 25,3%. В цене также снизились лечение в санатории (-18,4%, 3402,41 руб. за день), поездки в страны Закавказья (-16,2%, 44 335,34 руб. за поездку) и поездки на Черноморское побережье России (-15,9%, 43 503,61 руб. за поездку).